Este aglomerație la PTF Giurgiu-Ruse. Sunt formate cozi de tiruri care ies din țara de peste opt kilometri. Este coada de tiruri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu. Tirurile au de asteptat doua sute de minute la controlul de frontiera. Circulatia in zona este dirijata de echipaje de politie rutiera pe drumul national si de echipaje de politie locala la intrarea in municipiul Giurgiu spre punctul de frontiera. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Giurgiu, in ultimele 24 de ore s-a prezentat un numar foarte mare de camioane pentru tranzitare, motiv pentru…