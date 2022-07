Stiri pe aceeasi tema

- Camioanele care ies din țara pe la Punctul de Trecere a frontierei Giurgiu trebuie sa aștepte pana la 3 ore pentru controlul documentelor, din cauza numarului mare de astfel de mijloace de transport prezente pentru tranzit. Inspectoratul Teitorial al Poliției de Frontiera Giurgiu a anunțat sambata ca…

- Circulatia pentru camioane le care parasesc teritoriul Romaniei se desfasoara cu dificultate, marti, in noua puncte de trecere a frontierei de pe granitele cu Republica Moldova, Ucraina si Ungaria si in unul de pe granita de sud, la Siret camioanele care vor sa intre in Ucraina asteptand cate zece…

- Camioanele care ies din tara prin PTF Giurgiu formeaza o coada de aproximativ sase kilometri si au de asteptat 160 de minute controlul de frontiera, potrivit Agerpres."In ultimele 24 de ore, la granita cu Bulgaria au fost efectuate formalitatile de frontiera prin PTF Giurgiu, pe sensul de intrare in…

- Este aglomeratie la mai multe vami din tara Foto: Mihaela Buculei Este în continuare aglomerație mare la Vama Siret, care face legatura între România și Ucraina. Camioanele așteapta în prezent în jur de 14 ore pe sensul de ieșire din țara. Potrivit Poliției de Frontiera,…

- Este in continuare aglomeratie mare la Vama Siret, care face legatura intre Romania si Ucraina. Camioanele asteapta in prezent in jur de 14 ore pe sensul de iesire din tara. Potrivit Politiei de Frontiera, sunt deschise doua artere pe sensul de iesire din tara si cinci pe cel de intrare, dar traficul…

- Camioanele care vor sa iasa din țara pe la Vama Nadlac II trebuie sa aștepte o ora, potrivit Poliției de Frontiera. Situația este similara și la Vama Siret, unde camioanele trebuie sa aștepte o ora și jumatate, iar autotrurismele circa o ora.

- Camioanele care vor sa iasa din țara pe la Vama Nadlac II trebuie sa aștepte o ora, potrivit Poliției de Frontiera. Situația este similara și la Vama Siret, unde camioanele trebuie sa aștepte o ora și jumatate, iar autoturismele circa o ora, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Politia de Frontiera transmite ca vineri au intrat in Romania 117.214 de persoane, dintre care 7.691 de cetateni ucraineni, numarul acestora fiind in scadere cu 23,7% fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.258 cetateni ucraineni (in scadere cu 33,4%), iar pe la cea…