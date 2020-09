Aglomeratie la Vama din Giurgiu. Tirurile stau si cate o ora la controlul de frontiera Tirurile care asteapta trecerea frontierei prin PTF Giurgiu formeaza o coada de aproximativ trei kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu si au de asteptat aproximativ o ora la controlul de frontiera pentru iesirea din Romania.



"Foarte multi soferi de camioane si de autoturisme aleg sa iasa din tara prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, mai ales in aceasta perioada in care multi inca isi mai petrec vacantele in Grecia, Bulgaria sau Turcia, astfel, in ultimele 24 de de ore s-au prezentat la iesirea din tara 757 de autoturisme, iar pe sensul de intrare au sosit 859, iar la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

