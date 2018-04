Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit aplicatiei Politiei de Frontiera care monitorizeaza traficul la granita, timpii de asteptare la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, din judetul Arad, au crescut, luni dimineata, la 220 de minute, pe sensul de iesire din tara pentru camioane. Astfel, o coloana de camioane care…

- Soferii de TIR care vor sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au de asteptat aproximativ trei ore in vama, coada fiind pe mai multi kilometri, informeaza site-ul Politiei de Frontiera. Potrivit sursei citate, in vama Nadlac II sunt deschise patru artere pe sensul de iesire…

- Aproape 80 de imigranți incercau sa iasa din Romania inchiși intr-un TIR. Cele 79 de persoane, cetațeni din iranieni, irakieni, sirieni, turci și chinezi au fost descoperiți, vineri dimineața, de polițiștii de frontiera la Vama Borș. Intr-un comunicat transmis de Poliția de Frontieria, se arata ca șoferul…

- Ca urmare ridicarii restrictiilor de circulatie pe teritoriul Ungariei si reluarii traficului pentru autovehiculele de mare tonaj, in prezent se constata o crestere a numarului de automarfare care se prezinta in punctele de trecere a frontierei, in special pe sensul de iesire din tara, la granita cu…

- În perioada sarbatorilor de Paști, în cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei, familiile cu copii și persoanele cu nevoi speciale vor fi direcționate pe banda de trecere a Corpului Diplomatic. În acest sens, vor interveni echipaje mobile, dotate cu tehnica…

- S-a creat haos in urma deciziilor autoritaților maghiare de a restricționa traficul greu pe teritoriul Ungariei joi, 15 martie, de Ziua Naționala. Apoi a venit weekendul care a adus o noua runda de restricții: de sambata, ora 23:00, pana duminica, ora 23:00. Drept urmare, mii de camioane – care au staționat…

- Comunicat. In urma unei evaluari efectuate ca urmare a analizarii eficientei masurilor dispuse la frontiera, atat pentru implementarea noilor prevederi europene privind introducerea verificarilor sistematice,...

- In perioada lucrarilor circulația se va desfașura astfel: • 1 - 31 martie 2018, pe distanta Straulesti - Jiului - Straulesti, firul 1, circulatia se va desfasura in sistem pendula, la un interval de 15 minute iar pe distanta Gara de Nord - Jiului - Gara de Nord, la un interval de 10 minute.…