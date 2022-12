Stiri pe aceeasi tema

- Ce alimente tradiționale de Craciun sunt cele mai nesanatoase. Cu ce le putem inlocui! Carnea de porc din friptura și sarmale, inlocuita cu cea de curcan „Ideal ar fi sa incercam sa urmam principiile unei diete sanatoase chiar și cu ocazia mesei de Craciun. Recomand o masa de pe care sa nu lipseasca…

- Cu fix o saptamana inainte de Craciun, in piete si supermarketuri e forfota. Romanii profita de ultimul weekend ramas pana la sarbatoarea Nasterii Domnului si au iesit la cumparaturi, chiar daca au ceva mai putini bani in conturi.

- In vreme ce diverse curente de opinie publica susțin in continuare ca ideea unei crize serioase care sa afecteze țara noastra este o fantasmagorie, realitatea arata ca, de fapt, romanii o duc din ce in ce mai prost. Cand vine vorba de taiat din cheltuieli, primele la care renunța sunt cele legate…

- Romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile mai mult acasa, decat plecați in vacanța și cu bugete in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Bugetul mediu alocat sarbatorilor…

- Familiile din Germania se pot confrunta in acest an cu una dintre cele mai scumpe mese de Craciun din lume, potrivit unui studiu realizat de rețeaua sociala de investiții eToro in 12 țari de pe trei continente.

- „West Side Christmas Market”, parcul de Craciun organizat de Untold Universe, se deschide pe 25 noiembrie in București. Principalele atracții: cea mai mare perdea de lumini decorativa din Romania și un concept creativ original.

- A mai ramas foarte puțin timp pana la Craciun, așa ca cei mai mulți romani și-au facut deja planuri și știu cu exactitate unde vor celebra Nașterea Domnului. Se spune ca cele mai frumoase sarbatori de iarna sunt in Maramureș, iar acest lucru il știu cel mai bine turistii care aleg ca, an de an, sa opteze…

- Aglomerație mare in ultima vreme in tirgurile de vechituri din județul Suceava. Așa a fost duminica dimineața și in Piața-Obor de la Verești, una dintre cele mai mari din județ, acolo unde atmosfera a fost ca in vremurile bune: cozi mari de mașini, popor cat incape, munți de marfa in special imbracaminte…