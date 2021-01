Stiri pe aceeasi tema

- Mii de masini au ramas blocate in weekend pe cea mai inalta sosea din Romania, Transalpina, din cauza aglomeratiei din zona montana Ranca, judetul Gorj. Statiunea a fost arhiplina si nu au mai existat locuri de parcare

- Turistii, in mare parte craioveni, s-au grabit sa plece cam in acelasi timp pentru a nu depasi ora 23,00. Astfel, s-au format cozi uriase, iar oamenii au fost tinuti pe loc aproape 4 ore. A fost haos sambata seara intr-o parcare din statiunea montana Ranca din judetul Gorj. Sute de oameni au stat la…

- Scandal la Ranca. A fost scandal sambata seara in stațiunea montana Ranca , din județul Gorj, din cauza aglomerației. Zona montana a fost luata cu asalt de mii de turiști. Au fost cozi pe 20 de kilometri intre Novaci și Ranca. Seara, șoferii care au vrut sa coboare din Ranca nu au mai fost lasați sa…

- Doi cetațeni din Olt sunt cercetați penal pentru infracțiuni rutiere comise in stațiunea montana Ranca, din Gorj. Astfel, la finalul saptamanii trecute polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au depistat in trafic, un tanar, de 24 de ani, din comuna Vișina, județul Olt, in timp ce conducea un…

- Partiile din Ranca sunt pregatite pentru sezonul de schi. In ultimele doua zile a nins abundent și s-a lucrat la amenajarea partiilor principale din zona montana a județului Gorj. Stațiunea este acoperita acum complet cu zapada, spre deosebire inceputul lunii decembrie, cand temperaturile au crescut…

- O craioveanca, de 19 ani, din Craiova, a fost depistata la sfarșitul saptamanii trecute in timp ce conducea un ATV pe DN 67C Ranca, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca, ATV-ul, i-ar fi fost incredințat de catre o tanara,…

- Imagini spectaculoase din zona Ranca au fost postate pe pagina de facebook a Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu. Acestea au fost preluate de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere de la Aerodromul Barza de langa Targu Jiu. Un avion de mici dimensiuni a survolat stațiunea turistica…

- "Pe fondul inrautatirii conditiilor meteorologice, circulatia rutiera a fost intrerupta incepand de duminica, 18 octombrie, ora 10:30, pana la data de 30 iunie 2021, pe DN 67C - Transalpina, pe tronsonul kilometric 34+800 de metri - 59+800 de metri, intre localitatile Ranca - Obarsia Lotrului, judetele…