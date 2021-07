Aglomerație la punctele de intrare în Grecia cu o zi înainte de a intra în vigoare noile restricții La punctele de frontiera de intrare și ieșire din Grecia s-au format cozi uriașe, sambata dupa-amiaza, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a noilor restricții. Aglomerația este obișnuita unor weekenduri de vara, dar acum se adauga și faptul ca la miezul nopții Grecia intra in scenariul roșu. Mai mulți romani aflați in vacanța in Grecia au ales sa-și scurteze concediul și sa se intoarca in țara sambata, pentru a evita sa intre in carantina la revenirea in țara, in condițiile in care nu sunt vaccinați și nu au pașaport de vaccinare. Sambata este ultima zi in care romanii care nu sunt vaccinați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

