Este aglomerație la punctele de frontiera ale Romaniei. In ultimile 24 de ore, mai mulți romani au traversat frontiera fie pentru a se duce la munca, in afara sau fie pentru a se intoarce acasa. In total, 336.200 de persoane au tranzitat punctele de frontiera. Dintre acestea, 245.600 au iesit din Romania. Pe sensul de iesire, cele mai tranzitate au fost Nadlac II, cu aproximativ 95.100 de persoane si Petea cu 26.300 de persoane. Și frontiera cu Ungaria a fost intens tranzitata. Astfel ca, in acelasi interval de timp, au efectuat formalitatile aproximativ 204.500 de persoane cu 64.200 de mijloace…