In plina pandemie de coronavirus, cand toate țarile se confrunta cu creșteri uriașe ale cazurilor de infectare, in București, in jur de 2.000 de persoane stau la coada la Biserica Sfantul Mina, pentru a se inchina la moaștele celui considerat ocrotitorul pagubiților. Potrivit Digi24.ro , inca de miercuri dimineața, de la inceputul slujbei, oamenii au aparut la biserica. Coada de 2000 de persoane se intinde pe mai multe straduțe laturalnice. La fața locului este prezenta Jandarmeria care incearca sa se asigure ca oamenii respecta masurile de protecție sanitara. Este al treilea pelerinaj care are…