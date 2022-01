Stiri pe aceeasi tema

- De la ora 14.00, Tribunalul București analizeaza cererea Societații de Transport București (STB) privind suspendarea grevei declanșate joi de șoferii de autobuze, troleibuze și tramvaie din Capitala. In același timp, tot la Tribunalul București se judeca o alta solicitare depusa tot de STB prin care…

- Circulația in Capitala este grav afectata de greva salariaților de la Societatea de Transport Bucuresti (STB), in condițiile in care peste 1.400 de mijloace de transport (autobuze, tramvaie, troleibuze) nu au ieșit pe traseu. Taximetriștii, in schimb, s-au mobilizat la maximum pentru a asigura transportul…

- Asociatia pentru Drepturile Taximetristilor Independenti (ADTI) a mobilizat toti membrii sai aflati in perioada de repaos ori in concediu sa faca un efort si sa ramana pe traseu, pentru a mari capacitatea de transport in Bucuresti, se arata intr-un comunicat remis, informeaza Agerpres. Aceasta,…

- Aglomerație mare la metroul bucurestean, din cauza grevei angajaților STB FOTO: metrorex.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Este aglomerație mare la metrou din cauza grevei angajaților Societații de Transport București. Reporterul RRA Alexandru Lancuzov este într-o…

- Metrorex introduce in circulatie toate trenurile disponibile din flota si va circula in orele de varf la un interval minim posibil, informeaza compania. Anuntul Metrorex vine in urma protestelor declansate de angajatii Societatii de Transport Bucuresti joi dimineata."Metrorex a luat toate…

- Metrorex a anunțat, joi dimineața, ca, in condițiile grevei transportului public de suprafața din București, va introduce in circulație toate trenurile disponibile din flota și va circula in orele de varf la un interval minim posibil. “Avand in vedere mișcarea de protest a angajaților Societații de…

- Societatea de Transport București STB SA a reintrodus linia express 780 pentru preluarea fluxurilor de calatori intre Aeroportul Otopeni și Gara Basarab, ca urmare a grevei spontane a angajaților CFR.

- Greva șoferilor CTP din Iași, inceputa marți dimineața, continua și astazi. Acestora li s-ar putea alatura și vatmanii. Momentan, șoferii de pe cinci trasee de autobuz au fost convinși sa renunțe la greva. Este vorba despre cursele care fac legatura intre oraș și zona metropolitana. Greva șoferilor…