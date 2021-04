Aglomerație la metrou. Ce s-a întâmplat cu trenurile timp de aproape o oră Vineri dimineața a fost aglomerație la metrou, pe Magistrala 2 Dimitrie Leonida – Pipera. Traficul a fost dat peste cap mai bine de o jumatate de ora, dupa ce unei femei i s-a facut rau. Un echipaj SMURD a ajuns de urgența la stația Piața Unirii 2, pentru a-i acorda asistența medicala femeii in varsta de 50 de ani care a leșinat. „Metrorex informeaza ca astazi, 02.04.2021, incepand cu ora 9:13, din cauza unei urgente medicale semnalate intr-un tren la statia de metrou Piata Unirii 2, pe Magistrala 2 circulatia trenurilor de metrou a fost reorganizata, circulandu-se in sistem pendula intre statiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

