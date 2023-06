Stiri pe aceeasi tema

- Intarzierile de la punctele de trecere a frontierei grecești i-au infuriat pe turiștii din Balcani care se arata deosebit de deranjați de aceasta situație, scrie publicația elena Thess Today, citata de Rador. „Rușine, rușine, inacceptabil”, cu aceste cuvinte, turiștii romani, bulgari sau sarbi comenteaza…

- Intarzierile de la punctele de trecere a frontierei grecești i-au infuriat pe turiștii din Balcani care se arata deosebit de deranjați de aceasta situație, scrie publicația elena Thess Today, citata de Rador. „Rușine, rușine, inacceptabil”, cu aceste cuvinte, turiștii romani, bulgari sau sarbi comenteaza…

- Traficul rutier este foarte aglomerat in cateva din cele mai frecventate puncte de trecere a frontierei spre Bulgaria și Ungaria, șoferii avand de așteptat ore bune la coada. Timpul de asteptare la punctul de frontiera Giurgiu este joi la pranz de peste 2 ore, acelasi fiind timpul de asteptare si la…

- Romanii care vor sa mearga in Bulgaria sau sa o tranziteze catre Grecia si Turcia, in aceasta minivacanta de cinci zile, sunt avertizați de catre MAE ca timpii de asteptare la punctele de trecere a frontierelor rutiere bulgare vor fi ridicati. Romanii sunt sfatuiți sa foloseasca toate punctele de…

- Masinile vor fi interzise, incepand luni, in Viscri, localitate aflata in patrimoniul UNESCO și unde Regele Charles al III-lea deține mai multe proprietați. O parcare a fost amenajata la intrarea in sat, iar de acolo turiștii pot vizita satul pe jos sau pot lua o caruța trasa. Autoritațile au anunțat…

- The national ban Bulgaria imposed on certain goods coming from Ukraine will be lifted once the EU’s market stabilisation measures agreed to at the end of April come into force, the cabinet’s press service announced Wednesday, according to Euractiv. Faced with Poland, Hungary, Bulgaria, Romania and Slovakia…

- Un numar de 46 de persoane, 39 de cetateni romani si sapte membri de familie ai acestora, cetateni straini, au fost evacuați pana in prezent din Sudan. Ministerul Afacerilor Externe a informat ca datorita demersurilor task force-ului interinstitutional convocat de ministrul Bogdan Aurescu, un cetatean…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria catre Grecia si Turcia, precum si retur catre Romania, in perioada 28 aprilie – 1 mai, ca se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele de…