Punctele de trecere a frontierei de pe granita de vest a tarii sunt foarte aglomerate, sambata. La vama Pete, autoturismele asteapta trei ore pentru formalitatile de intrare in tara, desi pe sensul de intrare sunt deschise cinci artere rutiere, iar la Nadlac II timpul de asteptare pentru autoturisme este de doua ore. Coloane mari de autoturisme s-au format, sambata seara, la punctul de trecere a frontierei de la Petea, din judetul Maramures. Desi la intrarea in tara sunt deschise cinci artere rutiere, timpul de asteptare este de 180 de minute, conform datelor furnizate in timp real de site-ul…