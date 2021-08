Aglomerație la ieșirea din țară spre Ungaria. Sunt sute de mașini în așteptare Este aglomerație, vineri dimineata, la punctele de trecere a frontierei spre Ungaria, iar la Nadlac II (autostrada pan-europeana) se asteapta cel putin o ora pentru verificarea documentelor si tranzitare. Numarul arterelor de control a fost suplimentat. Șase artere sunt deschise pentru traficul de calatori si autoturisme la Nadlac II, cu toate acestea timpul de așteptare […] The post Aglomerație la ieșirea din țara spre Ungaria. Sunt sute de mașini in așteptare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aglomerație infernala in vamile Romaniei, la intrarea și la ieșirea din țara. Sute de mașini așteptau, duminica, dimineața in vama Giurgiu la ieșirea din țara, dar și la intrare. Situația este asemanatoare in Vamile Nadlac și Vama Veche. In ultimele 24 de ore, peste 2.500 de autoturisme au intrat in…

- Purtatorul de cuvant al UDMR, care este și secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, Hegedus Csilla, a oferit o declarație cotidianului Nepszava privind poziția UDMR fața de referendumul din Ungaria pe tema proiectului anti LGBT. “UDMR, in mod natural, sprijina ca acei maghiari din Transilvania…

- Purtatorul de cuvant al UDMR, care este și secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, Hegedus Csilla, a oferit o declarație cotidianului Nepszava privind poziția UDMR fața de referendumul din Ungaria pe tema proiectului anti LGBT. “UDMR, in mod natural, sprijina ca acei maghiari din Transilvania…

- Un grav accident a avut loc, sambata, pe DN 39 Constanța-Mangalia. Șapte persoane au fost ranite, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, in urma accidentului circulația a fost intrerupta pe DN 39 Constanța – Mangalia, in zona localitații 23 August,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anunțat, vineri, ca USR PLUS pleaca de la guvernare, in cazul in care se schimba configuratia portofoliilor in Executiv, dupa Congresul PNL. Și asta pentru ca este enervant ca ministrii de la USR PLUS sa fie „sac de box” in campania…

- Imaginile au fost surprinse de mai mulți șoferi care așteptau la semafor in zona Unirii. Femeia a aparut dintre mașini și din cateva mișcari s-a urcat pe capota unei mașini scumpe. Șoferul și inca un barbat au incercat sa o convinga sa coboare de buna voie. Soferul a incercat in zadar sa o convinga…

- Ministerul de Extrene din Ungaria a reacționat dupa ce ministrul Justiției Stelian Ion a lasat sa se ințeleaga in cadrul unei emisiuni la TVR ca “vecinii” ar avea interes ca Romania sa nu intre in Schengen. Declarația ministrului Justiției a avut parte de o reacție dura și din partea președintelui UDMR…

- Un carambol in care au fost implicate trei mașini a avut loc duminica dupa-amiaza in centrul Capitalei, in zona Eroilor. Din primele informații, trei mașini sunt implicate. Patru persoane au ajuns la spital. The post Accident grav in centrul Capitalei: trei mașini implicate, patru raniți appeared first…