- Cozi de masini sunt inregistrate, vineri, la iesirea din tara prin principalele puncte din judetul Arad - Nadlac I si Nadlac II, unde se asteapta cel putin o ora pentru trecerea granitei.

- Mai multe puncte de trecere a frontierei pe granita cu Ungaria sunt aglomerate, sambata, la orele pranzului, timpul mediu de asteptare pentru autoturismele care ies din tara fiind de 90 de minute la Nadlac II, Bors si Urziceni, informeaza Poliția de Frontiera. La iesirea din tara, s-au format coloane…

- Mai multe puncte de trecere a frontierei pe granita cu Ungaria sunt aglomerate, sambata, la orele pranzului, timpul mediu de asteptare pentru autoturismele care ies din tara fiind de 90 de minute la Nadlac II, Bors si Urziceni, informeaza Poliția de Frontiera, preluata de news.ro.

- Haos și nervi intinși la maximum sambata in Vama Nadlac II din județul Arad. Romanii care merg in concediu in afara sau revin acasa au stat zeci de minute la vama cu Ungaria. Aglomerație a fost de la prima ora, din cauza unei defecțiuni la sistemul informatic al vecinilor maghiari.

- Punctele de trecere a frontierei Nadlac I si Nadlac II sunt aglomerate, sambata dimineata, la intrarea in tara. La Nadlac II s-au format coloane de masini care asteapta o ora si pentru iesirea spre Ungaria. Politia de frontiera le recomanda soferilor de autoturisme sa foloseasca si alte puncte de trecere…

- Aglomerație la frontiera cu Ungaria. La Nadlac 2 șoferii așteapta 2 ore. Traficul rutier este aglomerat in unele din cele mai frecventate treceri ale frontierei spre Ungaria. Șoferii au de așteptat doua ore la coada formata la Nadlac 2. Autoturismele care ies din tara prin Nadlac 2 au de asteptat 120…

- Traficul rutier este foarte aglomerat in cateva din cele mai frecventate puncte de trecere a frontierei spre Bulgaria și Ungaria, șoferii avand de așteptat ore bune la coada. Timpul de asteptare la punctul de frontiera Giurgiu este joi la pranz de peste 2 ore, acelasi fiind timpul de asteptare si la…

- Coloane lungi de camioane sunt formate, marti, inainte de principalele puncte de trecere a frontierei cu Ungaria, la Nadlac II randul de TIR-uri fiind de 10 kilometri, iar la Varsand de opt kilometri, cu un timp ce asteptare de pana la 10 ore pana se trece granita, potrivit Agerpres.Potrivit aplicatiei…