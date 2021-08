Stiri pe aceeasi tema

- Cinci puncte de trecere a frontierei pe granita de vest si pe cea de sud a Romaniei sunt aglomerate, duminica dupa-amiaza, pe arterele de intrare in tara. Pe granita de sud, persoanele care intra in tara pe la Vama Veche asteapta aproape doua ore, fiind deschise doua artere, conform site-ului…

- Iin ultimele 24 de ore s-a inregistrat un trafic crescut in punctele de trecere a frontierei, in special la granita cu Bulgaria si Ungaria, atat pe sensul de intrare, cat si pe sensul de iesire din tara. Aproximativ 195.000 de persoane au tranzitat frontiera.

- Prin punctele de frontiera din intreaga țara au trecut vineri 168.700 de persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 42.800 de mijloace auto, noteaza Mediafax. Potrivit unui comunicat al Poliției de frontiera, pe sensul de intrare au fost aproximativ 83.900 de persoane cu 20.400 de mijloace…

- Polițiștii de frontiera din Giurgiu au oprit la intrarea in țara un TIR incarcat cu 16 tone de deșeuri din aluminiu. Polițiștii de frontiera din Giurgiu au controlat, pe sensul de intrare in tara, un TIR condus de un cetatean roman in varsta de 37 de ani. Acesta transporta, conform documentelor…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 31 851 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 18 354 traversari persoane, dintre care 10 943 treceri la frontiera moldo-romana, 2 830 treceri la frontiera cu Ucraina și 4 581 treceri…

- Aglomeratie la frontiera. Aproximativ 161.100 de persoane au tranzitat granitele Romaniei in ultimele 24 de ore. Este vorba despre cetateni romani si straini, cu peste 42.700 mijloace de transport (dintre care 10.400 automarfare).

- Premierul Justin Trudeau a anunțat ca guvernul canadian nu vrea sa puna in pericol progresele inregistrate in privința combaterii coronavirusului, motiv pentru care s-a luat decizia ca pentru o perioada sa nu fie permis accesul in țara al turiștilor straini care nu au fost imunizați anti-COVID-19, informeaza…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 23 347 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 11 793 traversari persoane, dintre care 7 905 treceri la frontiera moldo-romana, 1 625 treceri la frontiera cu Ucraina și 2 263 treceri aeriene. Totodata…