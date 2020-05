Aglomerație la frontieră: 11.000 de români au ieșit, duminică, din țară Numarul persoanelor care au ieșit din Romania a fost, duminica, pentru prima data de la instituirea starii de urgența, mai mare decat cel al persoanelor care au intrat in țara: 11.000, fața de aproximativ 8.500. Peste 19.000 de persoane, cetațeni romani și straini, au trecut frontierele in ultimele 24 de ore, arata poliția de frontiera. […] The post Aglomerație la frontiera: 11.000 de romani au ieșit, duminica, din țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

