Aglomeratie la Constanta pentru depunerea actelor necesare obtinerii ajutorului oferit de stat celor care inchiriaza locuinte cetatenilor ucraineni (GALERIE FOTO+VIDEO)

- Mai multe persoane din cartierul Henri Coanda din municipiul Constanta au iesit din locuinte, in noaptea de sambata spre duminica, de teama unui eventual cutremur. Unul dintre locatari a sunat la numarul de urgenta 112. Oamenii s-au anunțat intre ei ca urmeaza un cutremur și au ieșit din locuințe. Dupa…

- Mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in ultima saptamana dupa ce au fost implicate in accidente rutiere in judetul Constanta. Victimele au primit ingrijiri medicale de la salvatorii SMURD sau SAJ si transportate la spital pentru investigatii si tratament de specialitate. Autocar cu…

- Mai multe persoane s au inghesuit in aceasta dimineata in fata Catedralei Arhiepiscopale Sf Apostoli Petru si Pavel din Constanta in incercarea a de lua cateva dopuri pentru sticlele ce le vor umple cu apa sfintita. Dupa slujba din Catedrala oamenii s au ingramadit in zona unde erau depozitate dopurile.…

- In speranța ca anul acesta va primi un loc de parcare, un barbat s-a așezat la coada inca de aseara. A stat nemișcat aproximativ 9 ore in fața primariei, pe un scaun adus de acasa. Nu a fost insa singurul. La miezul nopții, deja sute de oameni și-au adus paturi și s-au așezat la rand.„E al patrulea…

- Astazi, 27 decembrie 2022, de la ora 12:30 a avut loc un eveniment organizat de Centrul pentru Resurse Civice, in cadrul caruia copiii ucraineni au primit cadouri de la Mos Craciun.Peste 500 de copii au primit daruri cu aceata ocazie. Ei au recitat poezii in limba materna, cand Mosul le a oferit cadoul.…

- Salvamontistii continua sa-i caute pe cetatenii ucraineni rataciti in Muntii Maramuresului inca de sambata. Ieri, o singura persoana a putut fi recuperata de pe munte. Conditiile meteo dificile fac ca operatiunile de cautare salvare sa fie mult ingreunate. Reporter: Costi Dumascu – Doua persoane au…

- Sute de constanteni care adapostesc refugiați ucraineni au stat cateva ore in frig pentru a depune documentele necesare decontarii serviciilor de cazare de catre statul roman. Oamenii susțin ca situația se repeta lunar pentru ca, in Constanța, nu pot face demersurile online.

- Este aglomeratie mare astazi la Constanta la sediul Primariei unde se depune documentatia pentru ajutorul oferit de stat celor care inchiriza apartamente cetatenilor ucraineni. Oamenii s au asezat din zorii zilei la coada pentru a depune actele necesare. Sunt zeci de persoane care asteapta sa intre…