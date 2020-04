Stiri pe aceeasi tema

- 189 de persoane, multe venite din Moldova, au decolat azi dimineata catre Germania de pe aeroportul din Craiova cu o cursa charter. Unii dintre ei au ajuns cu autocarul, altii au ajuns la Craiova cu masini personale. Potrivit autoritatilor locale, cele 190 de persoane au plecat la munca in agricultura…

- Directorul Aeroportului International „Avram Iancu" Cluj, David Ciceo, a declarat, pentru Mediafax, ca in cursul zilei sunt prevazute 12 curse care pleaca spre destinatii din Germania - Berlin, Baden-Baden/ Karlsruhe si Dusseldorf. „De pe aeroportul clujean pleaca joi 12 curse charter spre spre destinatii…

- Aproape 2.000 de persoane din judete din Transilvania si Moldova au venit, joi, in parcarea din fata Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj. Oamenii am ajuns aici pentru a pleca cu curse charter spre Germania, la munca in agricultura. Directorul Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj,…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a trimis in șomaj tehnic un numar de 220 de angajați in urma reducerii drastice a activitații, in condițiile in care se mai opereaza o singura cursa...

- Suspiciunea de coronavirus a fost infirmata de primele analize facute femeii venita din Varșovia la Cluj. Directorul operațional al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, Tudorel Lupoaiei, spune ca femeia e la spital, iar pasagerii la casele lor, potrivit Mediafax.Directorul operațional…