Aglomeratie infernala de la Predeal pana la Bucuresti: Mergem cu 13 km/h, in medie

Stiri pe aceeasi tema

- Se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni pe sensul de mers catre capitala, precum si in Comarnic si Busteni, pe sensul catre munte. Totodata, valori ridicate de trafic sunt si in statiunile de pe litoral, pe DN 39, intre Eforie…

- Traficul pe Drumul National 1, intre statiunile Predeal si Busteni, este ingreunat, duminica, fiind formate coloane de autoturisme. Incepand cu ora 11.30, politistii din Brasov au instalat filtre la Darste si la Rasnov si recomanda soferilor ruta alternativa pe DN 1 A.

- In statiunile montane de pe Valea Prahovei, se circula in conditii de aglomeratie pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme in Comarnic, pe tronsonul kilometric 105 - 107, precum si intre Busteni si Predeal. De asemenea, in zona localitatii Comarnic ploua intens, vizibilitatea…

- Traficul este aglomerat pe DN1, Valea Prahovei, pe sensul catre munte, formandu-se coloane de masini intre Busteni si Predeal si in Comarnic, unde ploua intens, iar vizibilitatea este sub 100 de metri. Si pe Autostrada Soarelui au inceput sa creasca valorile de trafic.

- Valorile de trafic sunt intense duminica dupa-amiaza pe DN 1 Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre munte catre capitala, iar vizibilitatea este scazuta in statiunea Busteni, unde ploua torential, a informat Centrul INFOTRAFIC…

- Centrul Infotrafic informeaza ca duminica la pranz, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane de pe Valea Prahovei catre Capitala, se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1, intre Predeal si Azuga. S-a format o coloana de autoturisme care…

- De la inceputul campaniei, aprilie 2018, voluntarii initiativei cetatenesti "Fara Penali in functii publice" sunt victimele unor abuzuri. Au fost agresati verbal, atacati fizic, legitimati ori amendati de politisti, sustin reprezentantii USR.Potrivit acestora, intimidarile au avut loc in mai multe locuri…

- N. D. Cum Sinaia este recunoscuta drept cea mai importanta statiune nu doar de pe Valea Prahovei, ci din Romania, “Perla Carpatilor” se regaseste, deseori, si in programul unor vizite efectuate de catre oficiali straini in tara noastra. Asfel, in agenda unei delegații mexicane care se va afla, la inceputul…