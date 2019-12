Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie inainte de Craciun pe stil nou. Doua persoane au murit, iar alte sapte sunt ranite, intre care una in coma, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a izbit de un copac, in localitatea Poienari, județul Neamț.

- 22% dintre romani vor cheltui de Sarbatori mai mult decat anul trecut. Banii lor merg pe cadouri, mancare, bautura, decoratiuni si excursii de Craciun, iar 15% ar contracta un credit pentru a acoperi aceste cheltuieli, se arata intr-un studiu Ipsos MORI, contractat de grupul britanic International Personal…

- In sedinta de vineri dimineata, Guvernul a decis ca 27 decembrie și 3 ianuarie sa fie zile libere pentru bugetari. Prin urmare, bugetarii ar urma sa aiba o minivacanța de Craciun și Revelion de doua saptamani. The post Cadou de la Guvernul Orban pentru bugetari: doua zile libere de sarbatori appeared…

- Cel mai scump bilet de avion platit de un roman care se intoarce acasa de Craciun anul acesta a costat 2.138 euro, potrivit datelor agentiei de turism Vola.ro. De unde vin cei mai multi romani care lucreaza in strainatate si cat au platit pe biletele...

- Colete pentru romanii din strainatate, de sarbatori Foto: Cristiana Sabau. De Mos Nicolae, românii care muncesc în strainatate primesc de la rudele lor din tara mâncare traditionala, de la produse proaspete din porc, la zacusca si muraturi de acasa. Autocarele firmelor…

- A inceput numaratoarea inversa pana la Craciun și Revelion, iar romanii care vor sa-și faca planuri trebuie sa știe ca aceste sarbatori vor pica in timpul saptamanii, astfel ca iși vor putea lega zilele libere de weekend-uri.

- Veste buna pentru romanii care lucreaza la stat, cel mai probabil acestia vor avea o minivacanta de Craciun. Bugetarii ar putea avea parte de o noua minivacanata de cinci zile la sfarsitul lunii decembrie, pentru ca, in acest an, prima zi de Craciun (25 decembrie) si a doua zi de Craciun (26 decembrie),…

Primele zile libere din 2020 sunt pe 1 și 2 ianuarie. Daca Guvernul va hotari ca vineri, 3 ianuarie, sa fie zi libera, romanii se vor bucura de o minivacanța de 5 zile chiar dupa Revelion.