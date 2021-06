Aglomerație în mall-urile din Capitală. Accesul clienților a fost restricționat Ploaia și temperaturile scazute din Capitala au determinat mii de bucureșteni sa sarbatoreasca Ziua Copilului in mall-uri. Multe dintre acestea și-au depașit, insa, cu mult capacitatea, astfel incat, marți dupa-amiaza, au introdus restricții de acces. Marți, parcarile, cinematografele, zonele de mancare, dar și magazinele din interiorul centrelor comerciale au fost luate cu asalt de mii […] The post Aglomerație in mall-urile din Capitala. Accesul clienților a fost restricționat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat greșit cifrele campaniei de vaccinare in Capitala. Luni dimineața spunea ca sunt 1,2 milioane de persoane vaccinate in București, ceea ce ar fi insemnat ca jumatate din populația Capitalei s-a imunizat. Pe seara insa, a numarat mai bine și a admis ca cifra…

- Valorile de trafic sunt in crestere duminica pe DN1 Brasov – Bucuresti, sensul catre Capitala. S-a format coloana de masini de la limita cu judetul Brasov pana la iesirea din statiunea Busteni. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca duminica la pranz este semnalata…

- Femeia care a accidentat mortal, pe 27 februarie, doua fete de 6 și 20 de ani, in zona Andronache din Capitala, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2. Procurorii au stabilit ca femeia de 57 de ani avea o avea o imbibatie alcoolica de 1,25 g/l alcool…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca circulația este restricționata, joi, pe A 1 și A 2, pentru efectuarea unor lucrari. Joi, pana la ora 18.00, este restricționata circulația pe prima banda pe Autostrada A1 București – Pitești, pe sensul catre Capitala, intre…

- Magazinele mari și medii trebuie sa asigure fiecarui client cota de cel puțin 7 metri patrați, iar magazinele mici de doi metri. Numarul maxim de clienți, care pot face cumparaturi simultan, urmand a fi afișat la intrare. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, miercuri, dupa intalnirea cu retailerii,…

- Reprezentantii Poliției și Jandarmeriei au anunțat, marți, ca 12 jandarmi au fost raniti, trei ajungand la spital, in urma violentele din Capitala, iar 188 de persoane implicate in incidente au fost identificate. “Am avut un protest in Piata Victoriei si Piata Universitatii. Spre final, si-a pierdut…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, care a condus protestul anti-restricții de sambata, din Capitala, a fost amendata, a declarat, luni, premierul Florin Cițu. El susține ca nu are nimic impotriva protestelor, dar oamenii trebuie sa respecte regulile impuse de pandemie. Prim-ministrul susține ca exista, din pacate,…