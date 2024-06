Aglomeraţie în mai multe puncte de trecere a frontierei. Cât se așteaptă la Nădlac II pentru a ieși din țară Mai multe puncte de trecere a frontierei sunt aglomerate luni, coloane de autoturisme formandu-se la iesirea din tara, atat la granita cu Ungaria, cat si la cea cu Bulgaria, relateaza News.ro.Conform aplicatiei online a Politiei de Frontiera, cel mai aglomerat este la Nadlac II, la iesirea din Romania catre Ungaria pe autostrada, unde autoturismele asteapta aproximativ o ora pentru formalitatile vamale. La acest punct de frontiera sunt deschise patru artere rutiere la iesire si patru artere rutiere la intrarea in tara.Aglomeratie este si la Nadlac I, unde se asteapta 40 de minute pentru iesirea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

