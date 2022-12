Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul de sarbatori este mai mic anul acesta, din cauza inflației, care a scumpit serios produse și servicii, de la mancare, electricitate, pana la pomul de Craciun, chiar. Sarbatorile de iarna au debutat deja cu Sfantul Nicolae și romanii și-au facut calculele in privința bugetului pentru mesele festive…

- In vreme ce diverse curente de opinie publica susțin in continuare ca ideea unei crize serioase care sa afecteze țara noastra este o fantasmagorie, realitatea arata ca, de fapt, romanii o duc din ce in ce mai prost. Cand vine vorba de taiat din cheltuieli, primele la care renunța sunt cele legate…

- Romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile mai mult acasa, decat plecați in vacanța și cu bugete in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți.

- Romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile mai mult acasa, decat plecați in vacanța și cu bugete in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți.

- Mirela Vaida a dat și ea startul sarbatorilor de iarna, astfel ca ea a impodobit deja bradul pentru Craciun. Prezentatoarea de la Acces Direct a impartașit toata emoția pe care a trait-o cu fanii ei din mediul online. Iata ce fotografii emoționante a postat vedeta pe rețelele de socializare personale!

- Bradul de Craciun care va fi amplasat in centrul vechi al Baii Mari, ca in fiecare an, a fost adus azi. Urmeaza impodobirea acestuia, montarea de luminițe, pentru ca totul sa fie gata pana in data de 30 noiembrie, cand se va da startul unei noi ediții a Targului de Craciun. Ce este de remarcat este…

- Cardurile sociale vor fi alimentate inainte de 20 decembrie: Romanii cu venituri mici iși vor putea cumpara produse pentru sarbatorile de iarna Urmatoarea tranșa a ajutorului de 50 de euro va fi distribuita inainte de Craciun, astfel incat beneficiarii, romanii cu venituri mici, sa iși poata cumpara…

- Se apropie Sarbatorile de Iarna astfel ca s-a anunțat 1.000 de lei prima de Craciun pentru angajati. Cine sunt romanii care vor primi bani inainte de Sarbatori, vedeți in articolul de mai jos. Se dau cate 1000 de lei prima de Craciun. Cine beneficiaza Șapte din zece companii din Romania vor oferi anul…