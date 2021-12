A inceput deja aglomerația de sarbatori. Romanii care se intorc in țara in aceasta perioada a anului sunt nevoiti sa suporte cozi uriașe. Cel putin doua ore este timpul pe care șoferii il petrec in coloana pentru a intra in tara pe la Nadlac II. Aglomerația este cauzata de traficul intens si de triajul epidemiologic care se face la sosirea in Romania, potrivit aplicatiei online de monitorizare a traficului de pe site-ul Politiei de Frontiera. La punctul de trecere Nadlac II sunt deschise sase artere de intrare in tara pentru autoturisme, microbuze sau autocare, dublu fata de o zi obisnuita, dar…