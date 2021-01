Stiri pe aceeasi tema

- Peste 12 000 de oameni au trecut granițele țarii pe parcursul zilei de sambata. Unii revin la casele lor din strainatate dupa o vizita facuta rudelor, iar altii au ales sa isi continue vacanta la munte, in Romania.

- Vremea frumoasa și liberele din primele zile ale anului i-au facut pe oameni sa iasa din case. Spre exemplu, in Argeș, zona montana și Transfagarașanul au fost ca un magnet pentru cei care au ales sa iasa in natura. Totul a rasunat de chiote de bucurie, ca odinioara.

- UPDATE: Instalațiile de transport pe cablu de pe partiile din Sinaia au fost inchise.„Vant peste limita de functionare a instalatiilor, cu depunere constanta de chiciura. Gondola Carp, Telescaunul Soarelui si Teleschi Valea Soarelui nu vor mai porni astazi”, au precizat operatorii instalatiilor de transport…

- Autoritațile au decis sa ia o serie de masuri de urgența in Sinaia, dupa ce deschiderea partiilor de ski a adus aglomerație de nedescris. Sute de romani au stat la coada sa urce in telescaun, fara sa respecte distanțarea impusa de pandemie.

Numeroși turiști au luat cu asalt stațiunea Poiana Brașov in acest weekend, iar la varful Postavarului s-au ținut petreceri in aer liber, cu vin fiert, la cabane.Din pacate, atmosfera și iluzia ca se afla in spațiu liber i-au facut pe mulți sa rennunțe la orice regula de protecție sau de distanțare.

- Aglomerație la munte, unde zeci de turiști au sarbatorit, sambata, Ziua Sfinxului pe platoul din Bucegi. Oamenii au fost supravegheați de jandarmi. De asemenea, de minivacanța de 1 Decembrie, mii de oameni au mers in stațiunile de pe Valea Prahovei sau din Maramureș. Numarul turiștilor este scazut fața…