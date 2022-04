Aglomerări pe fluxurile de pasageri ale Aeroportului Henri Coandă / Personalul a fost suplimentat pentru reducerea timpilor de aşteptare ”Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) informeaza pasagerii care sosesc pe Aeroportul International Henri Coanda privind posibile aglomerari pe fluxurile de pasageri, in special pe cel de sosiri internationale, la orele de varf. Aceste aglomerari se produc in conditiile in care, intr-un interval foarte scurt de timp, sosesc multe curse internationale, iar valorile de trafic de pasageri se ridica deja la peste 85% din valorile ultimului an prepandemic (2019)”, a transmis, joi, CNAB, intr-un comunicat de presa. CNAB si Politia de Frontiera au luat masuri de suplimentare a personalului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac si Varsand au depistat douazeci si sase de cetateni din Afganistan, Pakistan si Vietnam care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare, incarcate cu diverse bunuri.Potrivit unui comunicat…

- O serie de date exclusive au fost prezentate de catre Inspectoratul General al Poliției de Frontiera (IGPF), la solicitarea jurnaliștilor de la BUGETUL.RO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Mai mulți pasageri s-au luat la bataie intr-un avion WizzAir, care a aterizat la 21.25 pe Aeroportul Otopeni, de pe ruta Copenhaga-București. Piloții au solicitat intervenția forțelor de ordine. Un roman in varsta de 44 de ani a provocat un scandal la bordul aeronavei Copenhaga – București și a fost…

- Poliția de frontiera au descoperit, sambata, 12 martie, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, in mașina unor refugiați ucraineni, soț și soție, peste 1,6 milioane de euro și peste 50.000 de euro. Banii nu au fost declarați. De asemenea, vameșii romani au gasit in bagajele din autoturism mai multe…

- Peste 8 ore de așteptare se inregistreaza, joi dimineața, pentru ieșirea din țara pe la vama Borș, potrivit Poliției de frontiera. Poliția de frontiera afișeaza 500 de minute de așteptare pentru autoturisme la vama Borș. Sunt foarte mulți cetațeni ucraineni care ies din țara și personal puțin pe partea…

- In data de 06.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.270 de persoane, dintre care 33. 969 cetateni ucraineni in crestere cu 7,4 fata de ziua precedenta .Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, pe la frontiera cu Ucraina au intrat…

- Vineri, 4 martie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.847 de persoane, dintre care 28.235 cetateni ucraineni, in scadere cu 1,1 fata de ziua precedenta, potrivit Politiei de Frontiera.Astfel, pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania…

- Poliția de Frontiera informeaza ca se atesta un flux majorat de mijloace de transport in punctul de trecere a frontierei Criva-Mamaliga, pe sensul de intrare in Ucraina. In vederea excluderii formarii cozilor, la linia de control se activeaza la capacitate, este suplinit echipamentul special și sincronizate…