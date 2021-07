In urma realizarii operațiunilor de decopertare a zonei pentru remedierea avariei de pe conducta de aducțiune, cu diametrul de 500 mm, din zona localitații Agigea, județul Constanța, s-a constatat necesitatea inlocuirii unui tronson din aceasta conducta, pe o porțiune de aproximativ 4 m. In aceste condiții suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei potabile catre abonații din localitațile Lazu și Agigea, zona delimitata de Peco Rompetrol Lazu și Primaria Agigea, in intervalul orar 15.30 – 24.00. Avand in vedere complexitatea lucrarilor, la fața locului sunt deplasate mai multe echipe de intervenție…