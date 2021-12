Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al comisarului european pe justiție, Christian Wigand, a transmis miercuri ca oficialii Comisiei Europene urmaresc „cu ingrijorare” masurile disciplinare luate impotriva judecatorilor din Romania, ca reacție la decizia CSM de excludere din magistratura a judecatorului Cristi…

- O analiza realizata de Comisia Europeana privind situatia sanatati in Romania arata ca media deceselor inregistrate la un milion de locuitori de la debutul pandemiei si pana la sfarsitul lunii august 2021 este cu 12 procente mai mare decat media tarilor din Uniunea Europeana.

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu sustine ca documentul intern al Comisiei Europene care recomanda evitarea formulei “Craciun fericit!” este o grava eroare a functionarilor europeni. “Valorile crestine, la fel ca toate celelate valori religioase, sunt reprezentate in arhitectura europeana si…

- Ea a amintit ca in contractul semnat de Comisia Europeana cu grupul farmaceutic Pfizer BioNTech pentru achizitia in total a 1,8 miliarde de doze de vaccin exista o clauza referitoare la situatia aparitiei unei variante a coronavirusului care ocoleste vaccinul existent in prezent. AFP transmite o 39;…

- Nicolae Ciuca, despre masurile dispuse pentru a impiedica raspandirea variantei sud africane a SARS CoV 2.Premierul Nicolae Ciuca afirma ca se va consulta cu factorii decizionali din plan intern in domeniul sanitar si, in cel mai scurt timp posibil, autoritatile nationale vor anunta masurile dispuse…

- Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European s-a pronuntat joi in favoarea unei actiuni in justitie impotriva Comisiei Europene in legatura cu ceea ce considera ca este un esec in nesanctionarea incalcarii legislatiei de catre statele membre ale Uniunii Europene, transmite vineri dpa.…

- Pactul Verde European și strategiile pe care acesta le presupune in urmatorii ani, cum ar fi Strategia de la “Ferma la Consumator” sau cea privind Biodiversitatea pana in 2030, provoaca ingrijorare nu doar in randul fermierilor romani, ci in intreaga UE. Dincolo de lipsa unor analize oficiale de impact,…

- Comisia Europeana a declarat ca este gata sa valideze „masurile temporare” ale statelor UE în fața creșterii prețurilor la gaz și electricitate, în timp ce lucreaza pentru a reduce dependența pe termen lung de combustibilul fosil, potrivit AFP. „Exista instrumente…