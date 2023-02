Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa ce au avut loc cele doua cutremure puternice din Turcia, urmate de sute de replici, Christian Atsu a fost dat disparut. La cateva ore dupa ce a avut loc tragedia, rudele anunțau disperate ca fotbalistul este de negasit și ca a fost prins sub ruine. Ulterior, informația a fost negata de…

- Agentul lui Christian Atsu a dezmintit, in cursul diminetii de miercuri, informatiile potrivit carora fotbalistul ar fi fost salvat, ieri, dintre daramaturile cutremurului care a lovit Turcia si Siria, relateaza Goal. Nana Sechere, agentul lui Christian Atsu, a publicat o declaratie in care informeaza…

- Volkan Demirel, antrenorul echipei turce de fotbal Hatayspor, a negat miercuri informatia conform careia jucatorul sau ghanez Christian Atsu ar fi fost salvat de sub daramaturile lasate in urma de cutremurul care a lovit sudul tarii si a spus ca nu stie nimic despre acesta sau

- Mii de oameni și-au gasit sfarșitul ieri, in urma cutremurului devastator care a afectat Turcia și Siria. In zona din Turcia in care orașe intregi au fost distruse se afla și familia unei vedete de la noi. Gazi Demirel, un artist de origine turca, a aflat azi ca mulți membri din familia lui au fost…

- Gheorghe Hagi a transmis luni, 6 februarie, ca toate gandurile sale se indreapta catr poporul turc, greu incercat dupa cutremurele care au zguduit Turcia. „Toate gandurile mele se indreapta catre poporul turc, greu incercat in aceste momente. Sunt alaturi de voi! Fiti putenici!”, a transmis Hagi pe…

- Vloggerița Cristina Almașan a trecut printr-o sperietura groaznica și nu-i vine sa creada ce s-a intamplat in Turcia, dupa cutremurul uriaș de 7.8 grade pe scara Richter de seara trecuta. Familia iubitului vloggeriței locuiește acolo și au fost victime ale acestui seism puternic. In ce stare se afla…

- Reunirea lotului echipei de fotbal Unirea Dej va avea loc marți, 10 ianuarie, de la ora 11, pe Stadionul Municipal Dej. Antrenorul Dragoș Militaru a stabilit cum va organiza perioada premergatoare sezonului de primavara. In perioada 10-29 ianuarie, dejenii se vor antrena pe plan local, urmand ca in…

- Un fruct consumat frecvent in perioada sarbatorilor de iarna a fost retras din mai multe magazine. Vorbim despre grapefruit din Turcia, rechemat pentru depașirea valorilor admise de reziduuri de pesticide. Fructele comercializate in perioada 16 noiembrie - 9 decembrie au fost retrase din magazinele…