Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul care l-a oprit pe Vlad Pascu, șoferul drogat de la 2 Mai, cu cateva ore inainte de tragedie, are o vechime de sub un an. Surse din poliție spun ca polițistul care l-a oprit pe Vlad Pascu era detașat de la București pe litoral in perioada sezonului estival. Polițistul l-a testat pe Vlad Pascu…

- Catalin Predoiu, reacție in cazul accidentului de la 2 Mai:Vlad Pascu, tanarul implicat in accidentul mortal de la 2 Mai in care doua persoane și-au pierdut viața in timp ce acesta conducea sub influența substanțelor interzise, a fost oprit de poliție de doua ori inainte de tragicul eveniment. Cu toate…

- Tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din 2 Mai, sambata, 19 august, soldat cu decesul a doua tineri, fusese oprit in trafic cu cateva ore inainte de tragedie, iar in autoturism polițiștii au gasit un joint și 4 pastile bromazepan. Cand a fost oprit initial de politisti, el a fost testat doar…

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a provocat tragedia de la 2 Mai a fost oprit de polițiștii din Vama Veche de doua ori inainte de a produce accidentul in care i-a omorat pe cei doi tineri. Chiar daca au descoperit droguri in mașina sa, polițiștii l-au dus la sediu dar nu l-au testat, […] The post…

- Șoferul care a provocat tragedia de la 2 Mai , soldata cu moartea a doi tineri, fusese observat cu o zi inainte in timp ce era pe punctul de a cauza un alt accident.Vlad Pascu, responsabilul pentru accidentul menționat, avea carnetul luat de curand, avand permisul de conducere de puțin timp. Acesta…

- Șoferul de 19 ani, care, aflat sub influența drogurilor, a intrat intr-un grup de tineri, ucigand doi dintre ei, face parte dintr-o familie care pare sa-i fi oferit totul de-a gata. Tatal tanarului este stabilit in Olanda, in orașul Roermond, și se ocupa, printre altele, de curse de mașini. In trecut,…

- Politistii de frontiera au descoperit, inghesuiti intr-un autovehicul de teren care a incercat sa se sustraga de la control, 17 cetateni din Irak si Siria, informeaza Poliția de Frontiera.

- Unul oprit, dar altul cercetat. Un barbat de 42 de ani a luat la rost un echipaj al Politiei de Patrulare, injurandu-i pentru ca a oprit masina pe care o conducea sotia acestuia. S-a intamplat in localitatea Costesti din raionul Ialoveni.