Stiri pe aceeasi tema

- Intre timp, agentul vinovat de tragedie a fost lasat liber. Mama copilei a povestit, cutremurata, ca inainte de tragedie cu o zi, chiar in acel loc, fetița i-a marturisit ca citez ,,nici poliția nu ma lasa sa trec pe aceasta trecere”.Oamenii revoltați de aceasta nenorocire se pregatesc de protest. Pe…

- Apar noi informații in cazul polițistului care a accidentat mortal o fetița și a lovit extrem de grav o alta prietena de-a ei, in timp ce cele doua traversau pe o trecere de pietoni ale carei marcaje erau abia vizibile. Omul legii nu este absolvent al vreunei școli de poliție, nici al Academiei,…

- Intre timp, agentul vinovat de tragedie a fost lasat liber. Mama copilei a povestit, cutremurata, ca inainte de tragedie cu o zi, chiar in acel loc, fetița i-a marturisit ca citez ,,nici poliția nu ma lasa sa trec pe aceasta trecere”.Oamenii revoltați de aceasta nenorocire se pregatesc de protest. Pe…

- Polițistul care a ucis o fetița pe trecerea de pietoni, in Sectorul 1, a lovit jurnaliștii, dupa ce a ieșit de la audieri. Agentul despre care propriii colegi spun ca nu se afla in misiune și ca avea o viteza foarte mare cand le-a spulberat pe cele doua eleve i-a bruscat și impins pe jurnaliștii…

- Politistul care a accidentat mortal, joi, o fata de 13 ani obtinuse permisul de conducere in Romania in 2012 si l-a preschimbat in 2016 in Marea Britanie, fiind valabil pe baza de reciprocitate cu Uniunea Europeana, a informat Biroul de presa al Politiei Capitalei. "Avand in vedere informatiile aparute…

- Imagini de-a dreptul scandaloase ies la iveala imediat dupa accidentul tragic de ieri din Sectorul 1 al Capitalei. Polițistul care a accidetat mortal o fetița de 12 ani a lovit-o cu picitorul pe asflat sa vada daca mai micșa. Martorii au avut puterea sa filmeze scena.

- O tragedie fara margini a avut loc, ieri dupa-amiaza, in București, acolo unde o mașina de Poliție a lovit din plin doua fetițe de 11 ani, respectiv 13 ani. In urma impactului devastator, una dintre fetițe a fost aruncata 30 de metri, in timp ce a doua a fost lovita puternic, impact ce i-a produs […]…

- Hoini, tanara spulberata de o mașina de poliție pe trecerea de pietoni, s-a stins din viața la doar 21 de ani. Tragedia a avut loc ieri seara, in jurul orei 21.00, pe o strada principala din Agnita, Sibiu. Agentul va fi audiat de procurori și va avea „consultața și reprezentare juridica, pentru respectarea…