- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov si omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au sosit deja in Turcia, pentru o prima intalnire joi la acest nivel de la invadarea Ucrainei de catre Rusia in 24 februarie, relateaza France Presse. Responsabili de la Kiev si Moscova s-au intalnit de mai multe ori in…

- urcia s-a "abtinut" vineri la votul vizand suspendarea Rusiei din Consiliul Europei ca raspuns la invazia Ucrainei, a indicat ministrul turc de externe, Mevlut Casuvoglu, citat de AFP."In cursul votului de la Strasbourg (sediul Consiliului Europei), Turcia a ales sa se abtina. Nu dorim sa taiem dialogul"…

- Statele Unite, Uniunea Europeana, Marea Britanie și alte țari occidentale au anunțat noi sancțiuni impotriva Rusiei, dupa ce Vladimir Putin a dat ordinul de invadare a Ucrainei. Chiar daca Moscova și-a construit un mecanism defensiv pentru a-și proteja economia, aceste sancțiuni vor avea efect pe termen…

- O intalnire ce vizeaza normalizarea legaturilor diplomatice tensionate din punct de vedere istoric dintre Armenia si Turcia va avea loc la Viena pe 24 februarie, a anuntat joi ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg, transmite dpa preluat de agerpres. Schallenberg i-a invitat la Viena…

- Emisarii speciali din Turcia si Armenia vor avea pe 14 ianuarie, la Moscova, prima runda de discutii vizand normalizarea relatiilor dintre cele doua state, dupa ani de animozitate, transmite Reuters, citand un comunicat emis miercuri de Ministerul de Externe de la Ankara. 'Prima intalnire…

- Armenia a anuntat ca ridica – incepand de la 1 ianuarie – un embargo impus produselor turcesti, aflat in vigoare de un an, un nou gest in favoarea unei normalizari a relatiilor sale istoric tensionate cu Ankara, relateaza AFP. Aceste relatii sunt tensionate din cauza ca Turcia nu recunoaste genocidul…

- Moscova, Sankt Petersburg, Soci și Krasnodar au fost cele mai populare destinații interne pentru zboruri și calatorii cu trenul printre ruși in 2021. Datele au fost prezentate in urma unui raport realizat de catre serviciul de planificare a calatoriilor OneTwoTrip. Cea mai solicitata destinații peste…