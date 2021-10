Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au pierdut deja batalia pentru inteligenta artificiala cu China, care se indreapta catre dominatie pe plan global. Afirmația aparține fostului director de software al Pentagonului, Nicolas Chaillan, intr-un interviu acordat Financial Times. Nicolas Chaillan, care a demisionat…

- Joe Biden și Xi Jinping vor avea o intalnire „virtuala” pana la sfarșitul anului, transmite Casa Alba. „Exista un acord de principiu pentru o intalnire bilaterala in format virtual”, a afirmat un oficial din cadrul Administratiei Joseph Biden, sub protectia anonimatului, conform cotidianului The Guardian.…

- Zece agentii, intre care banca centrala si autoritatile de reglementare a sectorului financiar, a pietei de capital si a pietei valutare s-au angajat sa colaboreze pentru a scoate la iveala activitatile ilegale cu criptomonede, fiind pentru prima daca cand autoritatile de supraveghere di nbeijing si-au…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție care stabilește „angajamentele” talibanilor în favoarea plecarii „în siguranța” a celor care doresc sa paraseasca Afganistanul, fara însa a cere zona protejata menționata de Franța, potrivit AFP. Treisprezece…

- Presa recenta din China și Rusia abunda in articole care indica Statele Unite drept loc de origine a coronavirusului. Mai exact, un laborator militar, Fort Detrick, din statul Maryland, care a fost inchis in urma cu doi ani. Pretextul? Fort Detrick a fost inchis cu puțin timp inainte de izbucnirea pandemiei,…

- Statele Unite inca nu stiu sigur ce provoaca ''sindromul Havana'', denumirea data unei simptomatologii misterioase care a afectat diplomati americani in mai multe tari, a declarat luni directoarea pentru informatii nationale a SUA, Avril Haines, potrivit AFP, anunța Agerpres. Haines a avut…

- Agentiile de informatii din Statele Unite examineaza informatii din baze de date genetice, inclusiv de la Institutul de Virologie din orasul chinez Wuhan, care, daca vor fi decodificate, ar putea fi esentiale pentru depistarea originilor virusului SARS-CoV-2, afirma surse citate de CNN. Catalogul…

- Relatiile dintre Statele Unite si China se afla "intr-un impas" si Washingtonul trebuie sa inceteze "demonizarea" Beijingului, a afirmat luni un lider chinez, in cursul primei vizite in China a unui inalt oficial din administratia Biden, noteaza AFP si Agerpres.