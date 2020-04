Agentiile imobiliare in timpul pandemiei COVID-19: cum iti pastrezi afacerea? In situatii precum cea de fata, in care omenirea e nevoita sa ia o pauza de la activitatile de zi cu zi, companiile sunt puternic influentate de schimbarile din piata.



Daca ai o afacere in imobiliare sau tocmai erai pe punctul de a-ti deschide una, cu siguranta iti faci griji pentru efectele crizei medicale.



Varianta de a renunta la afacerea ta nu iti surade, asa ca tot ce poti face este sa gasesti o solutie care sa iti ofere un plus de stabilitate.



Te intrebi care este cea mai sigura alternativa? Raspunsul este simplu: incheierea unui parteneriat cu o companie solida… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT), Nicolae Demetriade, a transmis o scrisoare catre premierul Ludovic Orban in care atrage atentia asupra situatiei critice in care se afla agentiile de turism din Romania, puternic afectate de criza provocata de coronavirus.Presedintele…

- Statul trebuie sa-si achite facturile, sa ramburseze TVA, sa plateasca pensii, salarii, ajutoare sociale la timp si sa ofere acces la linii de creditare pentru capital de lucru ieftin pentru companii ieftin in aceasta perioada, ca sa ramana in viata, si daca reuseste sa mentina capacitatea de productie,…

- Președintele interimar al PSD, deputatul buzoian Marcel Ciolacu, vine cu o serie de masuri identificate de formațiunea pe care o conduce, pentru ca „Romania sa faca fața celor doua provocari imense cauzate de epidemia de coronavirus: sanatate și economie.” „PSD propune urmatorul PROGRAM de MASURI SOCIALE…

- Din cauza pericolului reprezentat de coronavirus, Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a covocat o celula de criza din care mai fac parte reprezentanți ai FRF și ai televiziunilor. In cateva zile, ar urma sa se decida un plan de masuri pentru situația in care epidemia de coronavirus se extinde in Romania.Celula…

- Activitatea funcționarilor de la ghișeele instituțiilor publice din județul Bistrița-Nasaud va fi evaluata direct de catre cetațeni, a anunțat prefectul Stelian Dolha. Potrivit acestuia, intr-o prima etapa se vor introduce chestionare prin care cetațenii vor putea preciza gradul de satisfație, urmand…

- Libertatea a scris azi despre situația de la patinoarul Mihai Flamaropol, obiectiv inchis in 2012 și reconstruit azi intr-un procent de cel mult 35%.Nu s-a pus o caramida de peste un an, ”dar patinoarul e o prioritate” pentru PMB!Deși nu se mai lucreaza de macar cinci luni, iar oficialii Federației…

- David Saranga, Ambasadorul statului Israel in Romania (foto: Facebook) Prezent intr-o vizita la Constanța, David Saranga, Ambasadorul Israelului in Romania, a declarat ca planeta se afla intr-o criza a apei iar lipsa sau reducerea resurselor de apa va conduce in curand la instabilitate politica și sociala.…