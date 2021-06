Agentiile de turism din Romania sunt tot mai interesate de a colabora cu CFR Calatori pentru vanzarea de bilete online in trafic intern, dar si pentru inchirierea unui tren in regim charter si organizarea unor trasee si circuite, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) remis vineri AGERPRES.



"Agentiile de turism ofera, in acelasi timp, atat creatie, cat si consultanta si sunt permanent familiarizate cu noile tehnologii. Transportul cu trenul este, de multe ori, ales de catre turistii romani si straini atunci cand se deplaseaza in tara noastra.…