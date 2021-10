Stiri pe aceeasi tema

- Hope and Homes for Children și PEPCO Romania au facilitat accesul la educație pentru nu mai puțin de 131 de copii vulnerabili din 11 județe ale țarii și București, in anul școlar 2020-2021, reprezentand o continuare a intervențiilor de prevenire a abandonului școlar și sprijinirea incluziunii sociale…

- “Dupa un inceput de an scolar marcat de numeroase incertitudini, se pare ca lucrurile au intrat, in sfarsit, in linie dreapta, iar elevii din ciclul prescolar si cel primar se pregatesc acum pentru prima lor vacanta, care se va desfasura in intervalul 25 – 31 octombrie 2021. In acest context, familiile…

- Faptul ca traim in epoca vitezei, implicit a digitalizarii, ne permite sa profitam de aceste șanse și sa ne eficientizam timpul pe cat de mult posibil. Aici ne raportam la toate industriile care au intrat in sfera digitalizarii, cu scopul de a ne oferi avantaje peste avantaje, inclusiv industria de…

- “Romanii evita restrictiile care apar in tot mai multe orase si pleaca in vacanta in tari unde valul patru nu a existat sau a trecut. Egipt, Dubai, tari europene verzi, dar si Iordania ori Turcia sunt destinatiile cele mai solicitate pentru sezonul de toamna, pentru vacante de relaxare ori programe…

- Egipt, Dubai, tari europene verzi, dar si Iordania ori Turcia sunt destinatiile cele mai solicitate pentru sezonul de toamna si in contextul valului 4 al pandemiei, iar sejururile au reduceri de pana la 20% pentru achizitia la inceputul lunii octombrie, a anuntat vineri touroperatorul Paralela 45.…

- Neidentificat, cel de-al doilea lungmetraj al regizorului Bogdan Apetri, a intrat in cinematografele din Romania din 6 august, distribuit de Transilvania Film, și a avut in prima parte a lunii august mai multe proiecții in prezența echipei și a altor invitați speciali, urmate de dezbateri cu publicul,…

- 800 de noi insoțitori de bord urmeaza sa fie angajați pana in decembrie 2021 București, 19 august 2021: Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, anunța astazi lansarea celei mai mari caravane de recrutare a insoțitorilor de bord, cu obiectivul de a angaja 800 de noi insoțitori…