Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Targului de Turism, ediția de primavara, DAL Travel, unul dintre cei mai cunoscuți touroperatori din Romania cu produse turistice tip premium și de circuit, inființat in anul 2000 și membru al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), lanseaza standul sau online, cu un program extins…

- Comunicat de presa: Alianța pentru Turism (APT), organizație naționala de turism care reunește 24 de organizații de profil, a avut, ieri Adunarea Generala, la hotelul Caprioara din Covasna. Noul președinte al Alianței pentru Turism, pentru urmatoarele șase luni, este Dumitru Luca (ANAT), președintele…

- Rezervarile tip early booking pot compensa majorarile de tarife cauzate de rata inflatiei si de alte cresteri de tarife, transmit reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) intr-un comunicat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Organizatia Patronala Mamaia – Constanta a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca prin intermediul sistemului early booking numarul rezervarilor pentru Mamaia a crescut in ultimele doua luni. „Turistii romani au inceput sa prefere sistemul de rezervari early booking, pentru a beneficia de vacante…

- Potrivit consultanților Travel Planner, 2023 va fi un an bun pentru vacanțe, in special pentru turiștii care rezerva in sistem early booking și beneficiaza de reduceri consistente. Turiștii trebuie sa știe ca pe fondul inflației și al nesiguranței determinate de evenimentele din ultimii trei ani, prețurile…

- ► Sezonul estival 2023 aduce pentru litoralurile romanesc și bulgaresc reduceri early booking de pana la 50%, avansuri mici de maxim 10% și diferența de 90% cu 10 zile inainte de intrare la cazare ► Creștere de 40% a rezervarilor early booking pentru octombrie – decembrie, comparativ cu aceeași perioada…

- Societatea de Stomatologie Estetica din Romania in parteneriat cu Asociația Naționala a Agențiilor de Turism, lanseaza o campanie de imagine pentru Romania, dezvoltata de agenția McCann Worldgroup Romania. Campania consta intr-un parteneriat unic, care propune o soluție inovatoare de a atrage turiștii…