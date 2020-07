Agenţiile de turism din Grecia sunt pesimiste şi nu se aşteaptă să atingă anul acesta mai mult de 25%-30% din volumul din 2019 Agentii de turism au facut deja estimari sumbre despre sezonul turistic din acest an dupa deschiderea granitelor la 1 iulie, iar trista realitate a iesit la suprafata, dat fiind numarul scazut de vizitatori internationali si vointa localnicilor de a calatori in interiorul tarii sau in afara ei. Potrivit unui raport al publicatiei online News247, care a stat de vorba cu marii touroperatori, estimarile acestora de redresare a turismului sunt scazute. Acestia nu se asteapta in acest an sa atinga mai mult de 25%-30% din volumul din 2019. Agentiile de turism se lupta acum pentru ”salvarea sezonului”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turistii romani susțin ca s-a format o coada de 5 kilometri la singura intrare lasata deschisa in Grecia, iar intr-o ora se inainteaza 100 de metri. Testele pentru coronavirus se fac aleatoriu, iar romanii...

- Orașele Cluj-Napoca și București au cele mai multe avioane turistice din țara catre Grecia in acest an, care vor decola incepand cu 5 iunie, conform statisticilor turoperatorului Cocktail Holidays.

- Primii 150 de turisti, majoritatea pensionari, au plecat in vacanta mult asteptata spre Grecia si Albania. Agențiile de turism și-au luat masuri speciale de prevenire a infectiei cu noul coronavirus....

- O noua etapa de relaxare a restricțiilor din 15 iunie include și destinațiile de vacanța in strainatate. In timp ce președintele a anunțat ca tari precum Italia, Franța, Belgia și Olanda nu sunt pe lista zonelor in care vom putea calatori, hotelierii din Grecia și Turcia

- „Ca și inainte, la petrecerile private in aer liber pot participa 16 persoane, iar in spații inchise, de exemplu intr-un apartament, maxim 8. Acuma a ramas aceeași regula și dupa 15 iunie, pentru ca nu s-a internvenit pe zona de petreceri private”, a declarat ministrul Internelor. Ministrul…

- Vrem vacanta, chiar si cu restrictii. E mesajul multor state care se pregatesc pentru sezonul turistic. Grecia a redeschis plajele dupa o pauza de sase saptamani si asteapta turisti straini din 1 iulie. Italienii vor putea calatori intre regiuni din 3 iunie si se reiau cateva zboruri internationale.

- "Pe zona de turism lucrurile trebuie privite din doua perspective. O perspectiva a agentiilor de turism si a turistilor care au platit avansuri (pentru vacante, n.r.) si care, in momentul de fata, din diverse motive nu se mai pot duce in aceste vacante. Agentiile au platit acei bani catre hotelierii…

- Potrivit președintelui ceh, calatoriile de vacanța in strainatate vor fi interzise timp de inca un an. „Astfel incat niciun nou val de infectare sa nu fie cauzat de calatorii care se duc in tari unde epidemia nu s-a incheiat inca”, a precizat Milos Zeman, intr-un interviu radiofonic . La jumatatea lunii…