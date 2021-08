Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de vineri, pentru trecerea frontierelor in statele Uniunii Europene care solicita la intrare adeverinta de vaccinare, test negativ sau dovada trecerii prin boala, doar certificatele digitale vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale acestora, potrivit unui comunicat remis joi de Asociatia…

- “Incepand de vineri, 13 august 2021, pentru trecerea frontierelor de stat, la nivelul tarilor UE, vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale vaccinarii, trecerii prin boala si ale rezultatului negativ al unui test RT-PCR doar certificatele digitale, documente ce contin un cod QR si care pot fi…

- Șeful DSU, despre persoanele care se intorc in Romania din „zona rosie”: Doar cei vaccinati nu intra in carantina, regula ramane neschimbata. Care sunt excepțiile Șeful DSU, despre persoanele care se intorc in Romania din „zona rosie”: Doar cei vaccinati nu intra in carantina, regula ramane neschimbata.…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism din Romania (ANAT) așteapta urgent o clarificare din partea DSU și CNSU privind declarațiile din mass-media care prezinta in mod eronat faptul ca turiștii nevaccinați veniți din țarile roșii intra in carantina. Asociația anexeaza o adresa a DSU și…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) solicita introducerea testarii rapide ca metoda alternativa de acces pe teritoriul Romaniei, masura care spera ca va stimula atragerea de turisti straini. Potrivit ANAT, Romania este printre statele cu cele mai dure conditii de acces pentru minorii sub…

- Agentiile de turism din Romania sunt tot mai interesate de a colabora cu CFR Calatori pentru vanzarea de bilete online in trafic intern, dar si pentru inchirierea unui tren in regim charter si organizarea unor trasee si circuite, spune Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT).