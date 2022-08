Agenții serviciilor secrete ai lui Vladimir Putin refuză să lucreze în zonele Ucrainei ocupate de ruși Vladimir Putin se confrunta cu rezistența din FSB. Agenții serviciilor secrete ai lui Vladimir Putin refuza sa lucreze in zonele Ucrainei ocupate de ruși, susține un presupus insider al FSB, potrivit Daily Mail. Nici macare salariile de șase pana la opt ori mai mari decat de obicei nu reușesc sa-i convinga pe ofițerii de contrainformații sa se mute in zonele cucerite, a spus sursa. Putin are nevoie urgenta de agenți de informații obișnuiți și militari pentru a-și impune conducerea in cele doua „republici populare” din estul Ucrainei, Donețk și Lugansk, precum și in Herson, Zaporojie și Harkov.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

