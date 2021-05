Stiri pe aceeasi tema

- Trei primarii din Republica Moldova beneficiaza de suport in procesul de emisiune in premiera in Republica Moldova a obligațiunilor municipale. Este vorba despre Primaria municipiului Chișinau, Primaria orașului Singera și Primaria municipiului Ceadir-Lunga. Asistența este acordata de catre experții…

- Primaria municipiului Chișinau cere Comisiei pentru Situații Excepționale sa examineze posibilitatea de a relua activitatea teatrelor, dar și de a redeschide salile de spectacol și cinema. Acest lucru este menționat in ultima ultima decizie a Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinau,…

- DSP Alba: Incepe vaccinarea populației din zona rurala a județului și a angajaților din mediul privat. Primarii și agenții economici pot intocmi listele cu doritori pana vineri DSP Alba: Incepe vaccinarea populației din zona rurala a județului și a angajaților din mediul privat. Primarii și agenții…

- Procesul de vaccinare anti-COVID intra intr-o noua faza in Alba, faza in care DSP are nevoie de sprijinul primarilor și a agenților economici din județ in vederea intocmirii de liste cu cetațenii, respectiv angajații care doresc sa se imunizeze impotriva virusului Sars-Cov-2. In ceea ce privește imunizarea…

- Proiectul #9ne pasa Impreuna pentru ”Campina curata”, inițiat de mai multe organizații neguvernamentale și instituții de invațamant din municipiu, se apropie de prima sa acțiune din calendarul de ecologizare a mai multor zone din localitate, acțiune programata sambata, 24 aprilie 2021. Primaria susține…

- Un proiect de lege care prevede masuri mai aspre pentru agenții economici care nu respecta masurile de prevenire a raspandirii SARS COV2 intra astazi, de la ora 13, pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Guvernul discuta in aceeași ședința si un memorandum cu tema „Monitorizarea si evaluarea complexa…

- Masuri INASPRITE pentru agenții economici care nu respecta masurile anti-Covid. Proiectul de lege, in ședința de Guvern Guvernul ar putea adopta un proiect de lege prin care sancțiunile primite de catre agenții economici care nu respecta regulile privin pandemia vor fi inasprite. Guvernul va adopta,…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat ca incepe procesul desfiintarii companiilor municipale care au fost „o gaura neagra” in bugetul Primariei Capitalei. Un proiect de hotarare votat vineri in Consiliul General prevede desfiintarea societatii Compania Municipala Turistica Bucuresti S.A, anunța…