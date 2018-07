Agenţii economici, arşi la buzunare de către poliţiştii de la Economic Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice impreuna cu politistii Secției 1 Poliție Rurala Zalau au desfașurat joi, 28 iunie, o acțiune pentru prevenirea si combaterea actelor de evaziune fiscala, contrabanda, precum si a ilegalitaților comise in domeniul marfurilor alimentare, legumelor și fructelor, precum și a produselor contrafacute. Au fost verificați 138 de agenți economici, fiind constatate doua infracțiuni de evaziune fiscala, o infractiune de contrabanda cu tigari și aplicate 36 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de aproape 68.000 de lei. Dintre acestea… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

