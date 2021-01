Stiri pe aceeasi tema

- Impactul pozitiv al campaniei de vaccinare se reflecta si asupra rezervarilor de vacante pe litoralul romanesc, in conditiile in care de la inceputul lunii ianuarie 2021 peste 14.000 de romani au achizitionat deja pachete turistice in statiunile autohtone de la Marea Neagra, ceea ce reprezinta o dublare…

- Autoritațile iau in calcul suprapunerea fazei a doua a campaniei de vaccinare cu faza intai, cee ce inseamna ca populația cu grad de risc și lucratorii care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale ar putea fi vaccinata mai devreme decat era preconizat."Sunt vizate persoanele din grupe vulnerabile…

- In urmatoarele doua zile sunt așteptate noi tranșe de vaccin, care vor ajunge la mai multe spitale din țara. In prima zi a campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 au fost administrate aproape 10% din prima tranșa de doze de vaccin care au ajuns in Romania chiar in ziua de Craciun. Campania de vaccinare…

- Ca urmare a apariției unei noi mutații ale Covid-19 care pare mai contagioasa decat precedenta, autoritațile britanice au ridicat nivelul de alerta la maximum pentru Londra și sud-estul țarii. Doua mutații sunt cruciale, caci afecteaza proteina Spike, grație careia virusul se fixeaza pe receptorii ACE-2…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca saptamana aceasta inca 930.000 de doze de vaccin gripal vor ajunge la directiile de sanatate publica si mai apoi in cabinetele medicilor de familie pentru continuarea imunizarii gratuite a persoanelor cu risc ridicat de imbolnavire, informeaza Agerpres.Ministerul Sanatatii…

- Vacanțele pe litoral pentru vara 2021 s-au ieftinit cu pana la 60%. Agențiile de turism ofera și asigurari pentru riscul de imbolnavire de COVID-19 Vacantele pe litoral pentru vara 2021 se vand in aceasta perioada cu discounturi de pana la 60%, cele mai mari din an, pentru ca la pachetele Early Booking…