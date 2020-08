Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un si-a delegat o parte din autoritate colaboratorilor sai apropiati, in principal surorii sale mai mici, Yo-jong, arata o evaluare a serviciului sud-coreean de spionaj, NIS, transmisa joi deputatilor de la Seul, informeaza agenția Yonhap, preluata de Agerpres.

- Serviciul National de Informatii (NIS) spune ca sora lui Kim Jong Un a preluat partial puterea in Coreea de Nord. Sud-coreenii neaga in continuare ca liderul nord-coreean nu are probleme de sanatate.Kim Yo-long a fost delegata sa se ocupe de afacerile externe cu SUA si Coreea de Sud, ceea…

- Deși regimul comunist de la Phenian susține sus și tare ca in Coreea de Nord nu a fost inregistrat niciun caz de coronavirus, datorita conducerii „divine” a marelui lider Kim Jong-un, realitatea pare cu totul ...

- Sora dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, Kim Yo-jong, apreciaza ca nu vede interesul unui nou summit cu Statele Unite daca nu exista „o schimbare decisiva” din partea Washingtonului, relateaza AFP.

- Liderul de la Phenian, Kim Jong-un a facut un pas inapoi și a suspendat planurile de acțiune militara impotriva Coreei de Sud, intr-o mișcare surpriza, in contextul escaladarii tensiunilor in peninsula, scrie The Guardian.

- Tentativa de spionaj informatic in Romania. Mai multe instituții guvernamentale sunt atacate de hackeri. Intenția este de a obține informații confidențiale, susține SRI. Ofițerii Centrului Cyberint sunt in alerta și spun ca hackerii nu au reușit sa patrunda in sistemul informatic. Virusul este conceput…

- Aruncarea în aer a biroului de legatura intercoreean de catre Phenian a confirmat ca sora mai mica a lui Kim Jong-un s-a afirmat drept una din cele mai puternice figuri ale regimului și chiar o posibila moștenitoare a puterii supreme, relateaza AFP.O declarație oficiala de presa nu a fost…

- Relațiile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud au intrat int-o noua perioada de tensiuni puternice, dupa ce liderii de la Phenian acuza Seulul ca susține activiști și dezertori care raspandeasc materiale anti-regim, scrie The Guardian.