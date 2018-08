Agenție de rating: Băncile europene pot gestiona criza provocată de prăbușirea lirei turcești Agentia de rating DBRS estimeaza ca bancile europene cu cea mai mare expunere pe Turcia nu ar trebui sa aiba probleme deosebite in a gestiona criza provocata de prabusire lirei turcesti, transmite Reuters. DBRS susţine că băncile europene cele mai expuse pe Turcia, fie prin intermediul subsidiarelor fie prin investiţiile în acţiuni, sunt Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), UniCredit, BNP Paribas, ING Group şi HSBC, potrivit Agerpres. Agenţia de rating se aşteaptă la un impact negativ asupra profitabilităţii şi o anumită… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

