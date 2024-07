Agenția Uniunii Europene privind Drogurile începe lucrările la Lisabona Astazi, Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA) iși incepe oficial activitatea in Lisabona, preluand locul fostului Observator European pentru Droguri și Toxicomanii (EMCDDA). Aceasta schimbare este consecința aplicarii unei noi legislații europene, care redefinește mandatul și denumirea EMCDDA, transformandu-l in EUDA. Cu atribuții și instrumente noi, EUDA va avea un rol esențial in intarirea capacitații […] The post Agenția Uniunii Europene privind Drogurile incepe lucrarile la Lisabona appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc a confirmat ca lucrarile la proiectul de metrou din Cluj-Napoca vor demara in cursul acestei saptamani. „Proiectul care vizeaza metroul va incepe, cel mai probabil, in aceasta saptamana. Noi nu spunem nimic, doar muncim. Cel mai probabil in aceasta saptamana vom incepe lucrarile. Dupa…

- Proiectul de construcție a centurii ocolitoare a orașului Comarnic, un proiect de importanța majora pentru descongestionarea traficului pe Valea Prahovei, se apropie de finalizare, conform declarațiilor fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu. Cu toate acestea, deschiderea…

- Drumul expres Tureni are șanse mici de inaugurare in 2024. Lucrarile avanseaza dar finalizarea este incerta. Finalizarea drumului expres care va lega Autostrada A3 de DN1 la Tureni este incerta, existand șanse mici ca acesta sa fie inaugurat in decembrie 2024, conform Asociației Pro Infrastructura.…

- Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primaria Capitalei, a adus in atenția publicului o problema grava și adesea neglijata: traficul și consumul de droguri in București. Intr-o conferința de presa recenta, Burduja a criticat administrațiile anterioare, Gabriela Firea și Nicușor Dan, pentru lipsa lor…

- Hubert Thuma anunța ca incepe lucrarile la rețeaua de apa și canalizare in Snagov. Este cel mai important proiect de pe lista, care a meritat așteptarea, fiind tot mai aproape de sfarșit. Considera ca, in urma finalizarii lui, va reuși sa sporeasca bunastarea locuitorilor. Hubert Thuma, proiecte importante…

- Ministrul Sanatatii anunța ca vor incepe „imediat” lucrarile la 20 de spitale din cele 27 acceptate pentru a fi finantate din PNRR și ca urmeaza o evaluare a ”intarzierilor” in acest sens. „Sunt spitale din PNRR, incep lucrarile imediat la 20 din cele 27 de obiective care au fost acceptate pentru…

- Muncitorii lui Dorinel Umbrarescu s-au reintors pe șantierele autostrazii Moldovei A7, Bacau-Pașcani, dupa pauza facuta in perioada sarbatorilor. Cele mai recente imagini video cu echipa lui Dorinel Umbrarescu la lucru au fost publicate pe YouTube de utilizatorul Ștef, care monitorizeaza evoluția lucrarilor…

- In consumul de droguri in cazul copiilor, o mare responsabilitate au parinții. Trei specialiști, doctorul Radu Țincu, medic cu dubla specializare toxicologie și terapie intensiva la Spitalul ”Floreasca”, Comisarul șef de poliție Giorgiana Ramona Dabija, directorul Agenției Naționale Antidrog, și Catalina…