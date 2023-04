Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșitul lunii aprilie aduce vreme extrema in Europa. Daca Spania se confrunta cu un val de canicula, in Scoția și Țara Galilor sunt anunțate ninsori, potrivit Sky News.Meteorologii britanici au anunțat ca in unele zone din Țara Galilor și Scoția va ninge luni. De asemenea, temperaturile vor scadea…

- Poluarea aerului provoaca moartea prematura a cel putin 1.200 de copii si adolescenti in fiecare an in Europa, potrivit unui raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) publicat luni, chiar daca tendinta este una de imbunatatire, transmite AFP.

- Activiști de mediu au innegrit apa unei fantani din Piazza di Spagna din Roma, in timpul unui protest care, sustin acestia, evoca un scenariu de „sfarșit al lumii”, informeaza AFP. Trei militanti ai organizatiei Last Generation au turnat carbune lichid vegetal in Fontana della Barcaccia, o capodopera…

- Costul mediu orar al forței de munca atat in ​​zona euro, cat și in Uniunea Europeana in ansamblu in 2022 prezinta diferențe mari de la o țara la alta, cel mai mic cost situandu-se la 8 euro și cel mai mare la 51 de euro pe ora, dupa cum rezulta din datele Eurostat, conform carora costul mediu orar…

- „Agentia de rating Fitch a imbunatatit perspectiva de tara a Romaniei de la negativa la stabila si a reconfirmat ratingul de tara al Romaniei. In contextul regional actual, in care presiunile recesioniste inca se manifesta, determinate fiind de incertitudinile create de evolutia conflictului din Ucraina…

- Dupa interzicerea automobilelor cu benzina din 2035, Europa trebuie sa reduca consumul de carne animala cu 71% pana in 2030. Un oras olandez face primul pas – interzice reclamele la carne animala din 2024 In 2015, toate statele europene au semnat Acordul Climatic de la Paris, angajandu-se sa reduca…

- Prim-ministrul Natalia Gavrilița s-a intalnit la Bruxelles cu vicepreședintele Comisiei Europene pentru o Europa pregatita de era digitala, Margrethe Vestager. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In prezent, una din zece specii de albine și fluturi și una din trei specii de sirfide („muște de flori”) sunt amenințate cu dispariția. „Buzz lines” reprezinta niște coridoare pentru albine și alțe insecte polenizatoare pe unde ar putea sa se deplaseze prin Europa in cautare de hrana și adapost. Este…