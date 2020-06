Stiri pe aceeasi tema

- Inchiderea frontierelor si testarea calatorilor nu au eficiența Inchiderea frontierelor contribuie in mica masura la prevenirea raspandirii noului coronavirus, considera Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), in contextul in care statele Uniunii Europene analizeaza ridicarea unora…

- Uniunea Europeana si Japonia vor sustine o strategie de relansare economica ambitioasa pentru iesirea din criza provocata de pandemie la viitorul summit G7 din iunie din SUA, au anuntat marti liderii europeni si premierul japonez la finalul unui summit sustinut prin videoconferinta, relateaza AFP,…

- Este in interesul Germaniei sa-si ajute partenerii comerciali din UE sa-si reconstruiasca economiile devastate de pandemia generata de noul coronavirus cu un imens plan de relansare comuna, potrivit ministrului de stat pentru Europa in cadrul Ministerului de Externe german, Michael Roth, citat de…

- Uniunea Europeana nu va mai fi la fel dupa pandemia cu noul coronavirus, iar un proces "de regandire" a modului sau de actiune si a rolului sau in lume este important si necesar, a declarat vineri, pentru Agerpres, analistul politic Radu Magdin, in contextul in care sambata este celebrata Ziua Europei.…

- Europa trebuie sa-si invete lectiile din criza noului coronavirus, asigurandu-si "autonomia strategica" in sectoare-cheie precum productia de medicamente, ceea ce ar implica formarea de stocuri si respectiv relocarea productiei, a declarat miercuri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, citat de…

- Peste 1.000 de detinuti straini au fost eliberati provizoriu in Iran in contextul pandemiei de coronavirus, a informat marti justitia iraniana, dupa critici ale unor experti ai ONU pentru drepturile omului cu privire la aceasta problema, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Ceea ce a facut Iranul,…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost testat pentru noul tip de coronavirus si nici nu are nevoie sa faca un astfel de test pentru ca este sanatos si nu are simptome, a anuntat Kremlinul vineri, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Rusia a raportat pana acum 199 de cazuri de coronavirus, mai…

- Deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE) sustine ca epidemia de coronavirus ar putea induce in Uniunea Europeana o criza economica si una sociala, iar in acest context Europa va avea nevoie de un plan de stimulare economica, la fel de eficient ca cel din 2008, care a avut menirea sa combata efectele…