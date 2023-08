”Join UP! Romania, turoperator din industria calatoriilor, sarbatoreste primul an de activitate pe piata romaneasca. De la lansarea sa in Romania, Join UP! a reusit sa cucereasca inimile pasionatilor de calatorii, oferind pachete diverse si o experienta exceptionala. Join UP! Romania a fost inregistrata anul trecut, a inceput vanzarile in noiembrie 2022 si a inceput zborurile in martie 2023. In decursul acestui scurt interval, operatorul turistic a atins o cota de 3% din numarul de turisti din cele 8 tari in care grupul Join UP! este prezent. Destinatiile cele mai populare pentru turistii romani…